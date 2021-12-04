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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس "سكان إيغل" سابعة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس
Reuters Handout .
عنصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إسقاط طائرة تجسس نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع، بأجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب اليمنية.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب".

وأضاف: "تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام، وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة".

المصدر: RT

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