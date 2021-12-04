 
مباشر

البرهان: ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا

أخبار العالم العربي

البرهان: ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvqz

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة بلاده إلى المجتمع الدولي.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "الحدث" السعودية أمس الجمعة، أعرب البرهان عن أمله في أن تتخذ علاقة السودان مع إسرائيل "شكلا طبيعيا" في النهاية.

إقرأ المزيد
البرهان يعين عضوا في مجلس السيادة السوداني الجديد يدعو للتطبيع السريع مع إسرائيل
البرهان يعين عضوا في مجلس السيادة السوداني الجديد يدعو للتطبيع السريع مع إسرائيل

يذكر أن الشهر الماضي عين البرهان البرلماني السوداني السابق أبو القاسم محمد برطم، الذي يعتبر من أبرز الداعين للتطبيع السريع مع إسرائيل، عضوا في مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا