مصر.. 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة

سجلت وزارة الصحة المصرية 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة يوم الجمعة مقابل 919 إصابة و57 وفاة الخميس.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر بلغ حتى الجمعة 361368 حالة، بينها 299434 حالة تم شفاؤها، و20643 وفاة.

المصدر: رويترز