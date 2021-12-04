تونس.. إطلاق سراح طفل اقتحم مركزا للأمن بسكين

قررت النيابة العمومية بالمهدية شرقي تونس، إطلاق سراح طفل تم توقيفه يوم الخميس إثر ضبطه مسلحا بسكين في مركز الأمن الوطني بالشابة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأنه سيتم عرض الطفل على قاضي الأسرة في إطار الطفولة المهددة.

وأشارت إلى أن قاضي الأسرة قرر بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة عرضه على طبيب مختص في مستشفى الطاهر صفر بالمهدية لعلاجه من الإدمان والسعي لإرجاعه لمقاعد الدراسة.

المصدر: "موزاييك"