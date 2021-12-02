نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لـRT: إجراءات 25 أكتوبر تصحيح لمسار الثورة دون إملاء أو شروط

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميديتي) في تصريح لـRT يوم الخميس، أن إجراءات 25 أكتوبر تصحيح لمسار الثورة دون أي إملاء أو شروط من أي جهة.

وقال دقلو في حديث لـRT إن الجـيش مع المدنية وغير متمسك بالسلطة، مشددا على أن السودان دولة ذات سيادة.

وصرح بأن المتظاهرين المعارضين يتبعون أحزابا لا تقبل برئيس الحكومة أو الجيش.

وأوضح أن بلاده تعاني من مجاعة حقيقية وبحاجة لتحرك سريع وأن الوضع الإنساني مأساوي وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة نظرا لوجود إرهابيين في البلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان وجود إرهابيين وخلايا نائمة في العاصمة الخرطوم وعدة أماكن في السودان.

وحذر دقلو من أن انفجار الوضع في السودان يمكن أن ينعكس على كل الدول الإقليمية في المنطقة.

المصدر: RT