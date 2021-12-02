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مصدر يكشف حقيقة مقتل ضابط مصري في سيناء

أخبار العالم العربي

مصدر يكشف حقيقة مقتل ضابط مصري في سيناء
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نفى مصدر أمني مصري ما تم تداوله بإحدى القنوات التلفزيونية حول مقتل ضابط شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء.

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وأوضح المصدر أن الواقعة المشار إليها تتعلق بمقتل أحد ضباط الشرطة بتاريخ 21/5/2016 أثناء تأدية واجبه بشمال سيناء.

وأكد أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي في إطار المحاولات المشبوهة لنشر الشائعات والأكاذيب حول استقرار الحالة الأمنية بالبلاد.

المصدر: RT

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