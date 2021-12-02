مصدر يكشف حقيقة مقتل ضابط مصري في سيناء
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نفى مصدر أمني مصري ما تم تداوله بإحدى القنوات التلفزيونية حول مقتل ضابط شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء.
وأوضح المصدر أن الواقعة المشار إليها تتعلق بمقتل أحد ضباط الشرطة بتاريخ 21/5/2016 أثناء تأدية واجبه بشمال سيناء.
وأكد أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي في إطار المحاولات المشبوهة لنشر الشائعات والأكاذيب حول استقرار الحالة الأمنية بالبلاد.
المصدر: RT
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