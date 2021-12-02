كازاخستان تعلق الطيران مع مصر

أفادت وسائل إعلام بأن كازاخستان قررت وقف الرحلات الجوية مع مصر اعتبارا من يوم 3 ديسمبر الجاري، وذلك بعد اكتشاف متحور كورونا الجديد في البلدان الإفريقية.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" أن شركة طيران أستانا ستقوم بتشغيل 7 رحلات خارجية من شرم الشيخ لاستقبال السياح، وسيعود حوالي 1300 كازاخي إلى وطنهم.

وقالت شركة الطيران إنه سيتم تشغيل الرحلات على خط شرم الشيخ - ألماتا في 3 و 5 و 6 و 8 ديسمبر. وعلى طريق شرم الشيخ - نور سلطان - 3 و 4 و 7 ديسمبر.

المصدر: وكالات