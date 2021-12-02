مصر تعزي تركيا في ضحايا عواصف مرمرة

أكدت مصر، "متابعتها بمزيد من الحزن والأسى لأنباء الخسائر البشرية الناتجة عن العواصف التي أصابت منطقة مرمرة بتركيا ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات".

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وتقدمت مصر، حسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، في هذا الإطار بخالص التعازي إلى تركيا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 63 آخرون بجروح جراء عاصفة عاتية ضربت شمال غربي تركيا خلال اليومين الماضيين، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة التركية.

وأوضحت الوزارة أن العاصفة العاتية ضربت منطقة بحر مرمرة في شمال غربي البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، وبلغت سرعتها نحو 130 كيلومترا في الساعة، وأدت إلى "اقتلاع الأشجار تطاير أسطح وانهيار مآذن وأبراج ساعات في عدد من مدن منطقة مرمرة، بما فيها اسطنبول".

المصدر: RT