مراسلنا: القوى الشيعية تجتمع في بغداد بحضور مقتدى الصدر

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن القوى الشيعية تعقد اجتماعا في العاصمة بغداد بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكر مراسلنا، أن الصدر وصل إلى العاصمة بغداد لحضور اجتماع مع القوى الشيعية في منزل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري.

وأضاف، أن الاجتماع سيناقش نتائج الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة تهدئة حدة التوتر من قبل "الإطار التنسيقي" الشيعي.

RT

وكان "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق، أعلن رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات والتي أظهرت تفوق "الكتلة الصدرية".

المصدر: RT