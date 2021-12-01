إحالة مطرب مشهور للتحقيق بسبب جملة مهينة لمصر في السعودية

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة هاني شاكر تحويل المطرب عمر كمال إلى التحقيق بسبب حفله الأخير في المملكة العربية السعودية.

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وقالت النقابة في بيانها: "مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان حيث في آخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سُأل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيره فقال (أنا واقف على أرض طاهره)".

وأضاف البيان أن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء وعليه يستنهض الفنان هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوي المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث في مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كلآ في موقعه والتصدي لكل مهو مسف ورديء على الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق في فن نظيف.

وعليه فقد تم إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ الى مصر وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق نقيب المهن الموسيقية.

المصدر: الوطن