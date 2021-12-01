مصرف لبنان يعلن إصدار ورقة نقدية جديدة رغم الأزمة المالية

أعلن مصرف لبنان أنه سيضع في التداول اعتبارا من اليوم الأربعاء، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ10 آلاف ليرة، على أن تدخل التداول إلى جانب الأوراق المتداولة حاليا من الفئة ذاتها.

وأوضح المصرف المركزي في بيان أن الورقة النقدية الجديدة، موقعة من الحاكم رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري.

وحول مواصفاتها قال إن "تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 نيسان (أبريل) 2021، وقياسها هو ذات قياس الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، أما لونها فهو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها".

وأضاف: "إن سمات الأمان البصرية الموجودة على الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، باستثناء خيط الأمان الذي تم تطويره بحيث أصبح ارجواني اللون ويحتوي على رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة بشكل عمودي".

وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 24429 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بعد أن تخطى الأسبوع الماضي عتبة الـ25 ألف ليرة.

يذكر أن الليرة اللبنانية خسرت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019، وتدهورت معها قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.

وهذه الأزمة الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"