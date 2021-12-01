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مصر.. أول تعليق من أرملة الطيار المفصول بعد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

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مصر.. أول تعليق من أرملة الطيار المفصول بعد تغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه
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قالت غادة المستكاوي، أرملة الطيار أشرف أبواليسر، إنها تتواصل حاليا مع المحامي الخاص بها لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن تغريم الفنان محمد رمضان بـ6 ملايين جنيه.

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وأيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الخميس، الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان، 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبواليسر، في قضية "أزمة كابينة الطائرة".

وأضافت أرملة الطيار في تصريح لمصراوي، الأربعاء: "لن نتصالح أو ندخل في أي مفاوضات مع محمد رمضان، مفيش جديد لغاية دلوقتي، بس المحامين بيشوفوا إزاي ننفذ الحكم".

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بتعويض الطيار أشرف أبواليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبواليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

المصدر: "مصراوي"

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