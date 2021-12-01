أوباما يشيد بشاب مغربي

أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بالناشط في المجال البيئي الشاب المغربي رشيد الناصري، وبالأعمال التي يقوم بها في مجال مكافحة التغير المناخي.

وقال أوباما في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء: "يلهمني دائما القادة الشباب مثل رشيد الناصري، الذي يشجع العديد من الأشخاص في المغرب على الانخراط في مكافحة التغير المناخي".

I’m always inspired by young leaders like Rachid Ennassiri, who is helping more people in Morocco get involved in the fight against climate change. This Giving Tuesday, join the @ObamaFoundation in supporting the work of changemakers like Rachid: https://t.co/EmEqSufrBPpic.twitter.com/7DgoIGOFmg — Barack Obama (@BarackObama) November 30, 2021

المصدر: RT