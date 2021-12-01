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أوباما يشيد بشاب مغربي

أخبار العالم العربي

أوباما يشيد بشاب مغربي
twitter.com/BarackObama
أوباما والشاب المغربي
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أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، بالناشط في المجال البيئي الشاب المغربي رشيد الناصري، وبالأعمال التي يقوم بها في مجال مكافحة التغير المناخي.

وقال أوباما في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الثلاثاء: "يلهمني دائما القادة الشباب مثل رشيد الناصري، الذي يشجع العديد من الأشخاص في المغرب على الانخراط في مكافحة التغير المناخي".

المصدر: RT

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