تقرير رسمي يكشف انتشار التحرش الجنسي وسط التلاميذ في المغرب
Reuters
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كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب عن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في صفوف تلاميذ المدارس.
وقال التقرير إن 9% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و17% من تلامذة السـنة الثالثة إعدادي كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم، و8% و13% على التوالي، كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسـيهم، مقابـل 7% و11% صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من طرف أطر الإدارة التربوية.
وبخصوص ظاهرة التحرش في المحيط المباشر للمدرسة، صرح 10% من تلامذة الابتدائي و20% مـن تلامذة الإعدادي بأنهـم كانوا ضحيـة لها. وتبقى هـذه النسب نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبـر الأنترنت.
المصدر: هسبريس
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