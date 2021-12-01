تقرير رسمي يكشف انتشار التحرش الجنسي وسط التلاميذ في المغرب

كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب عن انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في صفوف تلاميذ المدارس.

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وقال التقرير إن 9% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و17% من تلامذة السـنة الثالثة إعدادي كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم، و8% و13% على التوالي، كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسـيهم، مقابـل 7% و11% صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من طرف أطر الإدارة التربوية.

وبخصوص ظاهرة التحرش في المحيط المباشر للمدرسة، صرح 10% من تلامذة الابتدائي و20% مـن تلامذة الإعدادي بأنهـم كانوا ضحيـة لها. وتبقى هـذه النسب نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبـر الأنترنت.

المصدر: هسبريس