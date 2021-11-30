"هدية أعياد الميلاد".. الإمارات تعلن عن توقيع صفقات هامة مع فرنسا
Reuters /FW1F/Alex Richardson
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قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن أبو ظبي وباريس ستوقعان اتفاقيات هامة عندما يزور الرئيس إيمانويل ماكرون دبي في 3 ديسمبر.
وأوضح ردا على سؤال عما إذا كانت أبو ظبي ستشتري مقاتلات "رافال" فرنسية الصنع "لا أريد إفساد هدية عيد الميلاد مع الرئيس".
وأضاف: "هذه علاقة ممتازة وسيتم توقيع اتفاقيات مختلفة. بعد زيارة الرئيس ستكون العلاقة أوسع في مجالات مختلفة".
وكان بيان لقصر الإليزيه قال يوم الجمعة إن ماكرون سيتوجه إلى منطقة الخليج في زيارة رسمية تشمل قطر والسعودية والإمارات بين يومي الثالث والرابع من ديسمبر.
المصدر: "رويترز"
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