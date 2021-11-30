الصحة العراقية: احتمال اختراق السلالات الجديدة من كورونا للبلاد في أي لحظة

أكد سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن خطر فيروس كورونا ما زال قائما، فيما شدد على ضرورة عدم التهاون معه.

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وقال في تصريح صحفي، إن "انخفاض معدلات الإصابة وانحسار الموجة الثالثة لا يعتبر أبدا خروجنا من دائرة الخطر، فالخطر لا يزال واردا في العراق ودول المنطقة، وهناك احتمال اختراق السلالات الجديدة للبلاد في أي لحظة، مع احتمالية ظهور متحورات جديدة".

وأضاف أن "الوزارة تعمل على زيادة جهود التثقيف والتوعية الصحية والإعلام عن خطر كورونا".

وأشار البدر إلى "ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التوقف عن أخذ اللقاحات".

وتابع أن "الجائحة تعد أزمة وطنية تهدد الشعب وعوائلنا، ويجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية والتعاون على أعلى مستوياته".



المصدر: RT