لجنة الأوبئة: "أوميكرون" سيدخل الأردن عاجلا أم آجلا

توّقع عضو اللجنة الأردنية للأوبئة، بسام حجاوي، وصول المملكة إلى ذروة الموجة الحالية من فيروس كورونا خلال 3 أسابيع.

إقرأ المزيد

وقال حجاوي لإذاعة "حياة إف إم"، اليوم الثلاثاء، إن الإصابات سترتفع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وشدد على أن المتحور الجديد "أوميكرون" سيدخل إلى الأردن عاجلا أم آجلا، لافتا إلى أن الإغلاقات لم يعد لها جدوى كما كان سابقا، وتابع: "علينا الاستعداد للمتحور الجديد برفع نسب التطعيم، سواء بأخذ الجرعة الثانية أو الثالثة".

وأوضح أن المعلومات المتوفرة حول المتحور الجديد غير كافية، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت للتعامل معه بطرق علمية بعيدا عن الإغلاقات.

وجدد حجاوي التأكيد على عدم وجود مشكلة في الغلط والمزج بين اللقاحات.

المصدر: "حياة إف إم"