بداية من 1 ديسمبر.. تونس تفرض شروطا جديدة على الوافدين

اتخذت تونس إجراءات جديدة مشددة لدخول أراضيها بداية من 1 ديسمبر المقبل، ويتزامن ذلك مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في عدد الدول.

إقرأ المزيد

وقال رئيس لجنة الحجر الصحي، محمد الرابحي، في تصريح لراديو "موزاييك"، أمس الاثنين، إنه تم إقرار 5 إجراءات أساسية، يتمثل الأول في الإستظهار بجوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وشدد الرابحي على أن فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات.

وأما الإجراء الثاني، فيتعلق بالإستظهار بتحليل "بي سي آر" سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من 6 سنوات.

ويتعلق الإجراء الثالث بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم. ويخص هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية.

ويتعين الإستظهار بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.

ويتمثل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.

ويخص الإجراء الخامس الوافدين على تونس بغرض التداوي، حيث سيتعين على هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.

وأشار الرابحي إلى أن كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نص عليها الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.

المصدر: راديو موزاييك