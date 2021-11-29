خلية الإعلام الأمني العراقية: القبض على إرهابيين اثنين بعملية استخبارية
Reuters
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العاصمة بغداد.
وأوضحت الخلية في بيان أنه "بعملية استخبارية نوعية لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج مغاوير القيادة الثاني وقوة من الفوج، تم خلالها إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة الكراغول بناحية يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين".
وأشارت خلية الإعلام إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب".
المصدر: خلية الإعلام الأمني في العراق
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