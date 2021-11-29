الخطوط المغربية تعلق جميع الرحلات من وإلى المملكة

قررت شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" تعليق الرحلات من وإلى المغرب، في كلا الاتجاهين، ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية 13 ديسمبر القادم.

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وأوضحت الشركة المغربية أنها "تلتزم بمرافقة زبائنها خلال هذه الفترة من خلال السماح بتغيير واسترداد التذاكر من وإلى المغرب وفقا للخيارات التالية لأي تذكرة بتاريخ سفر من 30 نوفمبر 2021 إلى 13 ديسمبر 2021".



وأشارت الشركة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إلى السماح بتغيير التذكرة بدون غرامة مالية مع احتمال تطبيق فرق السعر، وذلك لتاريخ سفر جديد الى غاية 31 يناير 2022 من أو إلى الوجهة نفسها أو مطار آخر في شبكة الخطوط الملكية المغربية.

ويمكن للزبائن الحصول على قسيمة سفر باسم المسافر، وهي غير قابلة للتحويل، صالحة لمدة 12 شهرا من تاريخ الإصدار، وهذه القسيمة قابلة لاسترداد قيمتها نقدا عند نهاية صلاحيتها إذا لم يتم استخدامها، وذلك بناء على طلب المسافر في غضون 3 أشهر بعد انتهاء صلاحيتها.

يتعين على المسافر التوجه إلى نقطة البيع الخاصة به لطلب قسيمة السفر و ذلك خلال فترة صلاحية تذكرته.

يسمح بالاسترداد النقدي في نقطة البيع خلال فترة صلاحية التذكرة. 5/5 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 28, 2021

تبعا لقرار السلطات المغربية، تم تعليق الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداءً من 29 نونبر 2021 على الساعة 23:59 الى غاية 13 دجنبر 2021 على الساعة 23:59. 1/5 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 28, 2021

المصدر: RT