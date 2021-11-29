الصحة العالمية: قد تحدث زيادة في إصابات بكورونا بسبب أوميكرون وهو ما ستكون له عواقب وخيمة
حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 اعتمادا على خصائص "أوميكرون" وهو "ما ستكون له عواقب وخيمة"، حسب المنظمة.
-الصحة العالمية: تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية
-حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد "أوميكرون".
-الصحة العالمية تحث 194 دولة عضوا بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد19
-الصحة العالمية: من المتوقع إصابة المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة
-الصحة العالمية: ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة
-الصحة العالمية:لدى أوميكرون عدد غيرمسبوق من التحورات بعضها يثيرالقلق لآثاره المحتملة على مسارالجائحة.
-الصحة العالمية تحث الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي "أوميكرون".
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