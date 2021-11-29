مصر تسجل زيادة في إصابات كورونا اليومية

سجلت وزارة الصحة المصرية 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، مقارنة مع 931 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 42 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة مع 68 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 356718، من ضمنهم296167 حالة تم شفاؤها و20347 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"