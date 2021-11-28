الإمارات تقدم 80 ألف جرعة لقاح كورونا إلى الساحل الغربي اليمني

قدم الهلال الأحمر الإماراتي، يوم الأحد، أكثر من 80 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، مخصصة لمديريات الساحل الغربي في اليمن المطلة على البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم "المقاومة الوطنية اليمنية"، العميد ركن صادق دويد، إن أكثر من 80 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا وصلت، الأحد، موضحا أن دفعة اللقاحات مخصصة للقوات المشتركة والمدنيين في مديريات الساحل الغربي على البحر الأحمر.

وأعرب دويد عن شكره للإمارات على هذه المبادرة، فيما يأتي ذلك ضمن دعم الإمارات للقطاع الصحي باليمن لمواجهة تفشي فيروس كورونا باليمن.

المصدر: وكالات