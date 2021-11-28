التحالف العربي يعلن مقتل 110 من الحوثيين في 15 عملية بمأرب والجوف

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 110 عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إثر عمليات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف في بيان: "نفذنا 15 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف البيان أن "الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وقضت على 110 عناصر إرهابية".

وتشهد محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي قتالا متصاعدا بين الجيش اليمني للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.

المصدر: RT