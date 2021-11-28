الأردن.. تسجيل 15 جريمة قتل أسرية خلال 11 شهرا!

شهد الأردن منذ بداية عام 2021 وقوع 15 جريمة قتل أسرية ذهبت ضحيتها 16 أنثى.

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، اليوم الأحد، إن التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، كشف عن وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد، إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي إلى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص، من بينهم 7 نساء، وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة.

وبلغ عدد المجنى عليهم في هذه الجرائم 99 شخصا، من بينهم 22 امرأة، وبنسبة 22.2% من مجموع المجنى عليهم. وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.

وأشارت تضامن إلى أن الأردن أدرك أهمية التصدي للانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة، فعدل قانون العقوبات ونفذت العديد من الحملات لضبط هذه الأسلحة ومصادرتها.

المصدر: موقع الوكيل