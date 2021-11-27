الحكومة اليمنية: مجاهرة النظام الإيراني بدعم الحوثيين تحد صارخ للقرارات الدولية

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يوم الجمعة، إيران بالتدخل في شؤون اليمن وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في البلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، في تغريدة، إن "المؤتمر الذي عقد مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران، بعنوان "اليمن محور التحول والثقة" وحضره ممثلون عن النظام والحرس الثوري والمليشيات الإيرانية في المنطقة، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لمليشيا الحوثي، يكشف طبيعة المعركة والعدو الفعلي الذي يواجهه اليمنيون منذ 7 سنوات".

وأضاف أن "مجاهرة النظام الإيراني ومليشياته الطائفية في المنطقة مؤخرا، بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالمال والسلاح والخبراء لإطالة أمد الانقلاب وقتل اليمنيين، يمثل عدوانا وتدخلا سافرا في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

واعتبر أن "نظام طهران يسعى عبر هذه الأنشطة إلى إعلان سيطرته على قرار مليشيا الحوثي، وتأكيد أنها واحدة من مليشياته الطائفية التي أنشأها في العراق، لبنان، سوريا، اليمن، لتنفيذ مشروعه التوسعي وسياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية".

المصدر: وكالة "سبوتنيك"