الصحة المصرية تتخذ إجراءات بعد ظهور متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم رفع درجة الاستعداد في المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، بهدف التأكد من السلامة الصحية لجميع الوافدين.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، أن الخبراء والباحثين في اللجان العلمية في وزارة الصحة والجامعات ومراكز الأبحاث يجرون الأبحاث المتعلقة بذلك المتحور كما يقومون بدراسة قدرة هذا المتحور على الانتشار عالميا.

وفي اتصال مع قناة "تن" أشار عبد الغفار إلى أنه مازال من المبكر جدا معرفة مدى قدرة هذا المتحور على التهرب من الاستجابات المناعية الناجمة عن اللقاحات، وما إذا كانت شدة المرض الناتجة عنه أكثر أو أقل من المُتغيرات الأخرى.

وقال إن الفيروس الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا وبتسوانا، يحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى.

وأضاف أنه لا توجد تأكيدات حول السلالة الجديدة لمتحور كورونا وهل هي سريعة الانتشار أم لا.

المصدر: "القاهرة 24"