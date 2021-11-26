رئيس لجنة التحقيقات الروسية يبحث مع مسؤولين سوريين التعاون المشترك ومكافحة الإرهاب

بحث رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين في دمشق مع رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك ووزيرالعدل أحمد السيد، التعاون الوثيق مع الأجهزة السورية ومكافحة جرائم الإرهاب.

وجاء في البيان، "أجرى رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، خلال زيارة عمل إلى سوريا، محادثات مع رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك ووزير العدل أحمد السيد".

وبحث الجانبان تطوير وتعميق التعاون الثنائي في جملة من القضايا أهمها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وجاء في البيان: " لجنة التحقيق الروسية بالتعاون مع الأجهزة السورية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون، سيواصلان التعاون الوثيق في قمع الأنشطة الإرهابية وتقديم الإرهابيين إلى العدالة".



ولفت البيان إلى أن مملوك سلم باستريكين عددا من الوثائق اللازمة للتحقيق والتي ستمكن من إحراز تقدم ملموس في التحقيق في الجرائم الإرهابية، و"تم التطرق إلى بذل المزيد من التعاون في البحث عن المتهمين في القضايا الجنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة التنظيمات الإرهابية، وكذلك حول حقيقة اختفاء مجهولين لأقارب غادروا معهم".

المصدر: نوفوستي