"إيغاد" تعلن عن تدفق كبير للمياه الأسبوع المقبل في نهر النيل وتطلق تحذيرا

أشار مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا "إيغاد" إن الأسبوع المقبل يشهد تدفقا كبيرا للمياه على شمال السودان، ما يعني رفد نهر النيل بكميات إضافية.

إقرأ المزيد

وتوقع "إيغاد" أن تشهد مناطق شمال إثيوبيا، غرب إريتريا وشرق السودان أمطارا غزيرة ستصل إلى 10 أو 5 فى المائة من المعتاد تسجيله.

وقال إن إجمالي الأمطار قد تجاوز الـ100 ملمتر في مناطق القضارف وسنار في السودان، مناطق قاش بركة وديبو في إرتريا وأجزاء من تغراي، غرب أمهرا وجنوب عفر، بينما مستوي أمطار متوسط يتوقع أن يصل من 50-100 ملمتر في جنوب السودان، غرب جنوب السودان وأجزاء من وسط وشمال شرق أوغندا، ومناطق قليلة من غرب كينيا، ومناطق واسعة من غرب وشمال إثيوبيا وكذلك غرب إرتريا.

ويتوقع أن تهطل أمطار طفيفة أقل من 30 ملمتر في أجزاء من شمال وجنوب الصومال، غرب كينيا، وأجزاء من غرب رواندا وأجزاء واسعة من يوغندا، غرب جنوب السودان وجنوب السودان وشرق أثيوبيا.

كما توقع المركز مناخ جاف في شمال السودان، شرق وشمال كينيا، غرب وجنوب تنزانيا. داعيا المسؤوليين والمواطينين في هذه المناطق لإتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الحياة وأساليب العيش فيها.

المصدر: ENA