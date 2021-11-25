أول تعليق رسمي على "الصور المسيئة" في كتاب تركي يُدرس في سوريا

استنكرت وزارة الأوقاف السورية بشدة ما وصفته بـ "الإساءة والتطاول الخطير" على مقام النبي محمد، تعليقا على كتاب أصدرته وزارة التعليم التركية، وأثار ضجة بسبب صور مسيئة لمقام النبوة.

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وقالت الوزارة في بيان إن "بعض المواقع تداولت صورا من كتاب مدرسي أصدرته وزارة التعليم التركية للصف الأول الابتدائي وهو كتاب في السيرة النبوية يحوي رسوما وصورا مسيئة لمقام النبوة يتم توزيعه على المدارس في مناطق سيطرة الإرهابيين وعملاء الاحتلال التركي في شمال سوريا".

وفي أول تعليق رسمي من الحكومة السورية حول ذلك، قالت الوزارة إن المجلس العلمي الفقهي (التابع لوزارة الأوقاف السورية) يبدي "استنكاره الشديد لهذه الإساءة والتطاول الخطير" على مقام الرسول.

وأضاف البيان أن المجلس يؤكد "أن مثل هذه الأفعال تفضح الوجه الحقيقي للإخوان المجرمين (الوصف السوري لجماعة "الإخوان المسلمين")، وأذنابهم الذين يتسترون بلباس الدين".

وقال البيان: "إن مثل هذه الخطوة تأتي ضمن سياق استهانة هؤلاء ومن ورائهم الاحتلال التركي بكل الحرمات والمقدسات بدءا من سفك الدماء إلى احتلال الأراضي وصولا إلى الإساءة لمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام".

وأضاف أن "محاولات الاحتلال التركي العثماني وأذنابه لن تفلح في تخريب عقول الأجيال وتشويه مقدساتهم، كما لم تفلح سابقاً في تزوير التاريخ وقلب الحقائق".

وختم البيان بالقول: "إن احتلالهم للأراضي السورية ومحاولاتهم لطمس الهوية لا محالة زائلة بإذن الله ونصره وتأييده".

وتداول سوريون من مختلف التوجهات السياسية في البلاد وخارجها، صورا من الكتاب، ويظهر في أحدها رجل بلباس عصري تحت عنوان يشير إلى أنه النبي محمد.

وقد أثار الكتاب الذي وزعته وزارة التعليم التركية في مدارس ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا موجة من الغضب، واعتبرت أنها تحمل إساءة للنبي.

المصدر: RT