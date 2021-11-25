سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة لليبيين بعد قرار أولي برفض ترشحه للانتخابات

نشر سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رسالة في صفحته على "فيسبوك"، دعا فيها الليبين إلى مواصلة استلام البطاقات الانتخابية.

وقال في رسالته "لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا…إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا.. إن الله معنا.. علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة".

وكانت لجنة الانتخابات الليبية أعلنت، في قرار أولي، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام ليبية نقلا عن مصادر مطلعة، أن "هناك اتجاه لرفض ترشح سيف الإسلام القذافي ونوري بوسهمين ومحمد الشريف وبشير صالح لأسباب قانونية وأحكام سابقة".

المصدر: RT