محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر
أكدت وسائل إعلام ليبية أن محكمة عسكرية في مصراته أصدرت حكم إعدام غيابيا بحق القائد العام "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.
وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت اليوم الخميس عن مكتب المدعي العسكري في مصراته، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في "الجيش الوطني".
#عاجل__الأن— ليبيا لحظة بلحظة (@3dhzn) November 25, 2021
تم الحكم بالإعدام على خليفه #حفتر وسبعة ضباط آخرين في محكمة #مصراتة العسكرية لهذا اليوم#ليبياpic.twitter.com/1Kqz2cJKru
وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "الجيش الوطني" كلية الدفاع الجوي في مصراته.
ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.
يتبع..
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