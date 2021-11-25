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محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر

محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر

أخبار العالم العربي

محكمة ليبية تقضي بإعدام حفتر
Reuters Esam Omran Al-Fetori
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أكدت وسائل إعلام ليبية أن محكمة عسكرية في مصراته أصدرت حكم إعدام غيابيا بحق القائد العام "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة صدرت اليوم الخميس عن مكتب المدعي العسكري في مصراته، وهي تنص على إصدار المحكمة العسكرية الدائمة في المدينة حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر وستة ضباط رفيعي المستوى الآخرين في "الجيش الوطني".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "الجيش الوطني" كلية الدفاع الجوي في مصراته.

ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

يتبع..

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