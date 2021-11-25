ألطون: أولوية كبرى لتعزيز العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات في المرحلة المقبلة

صرّح فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن تركيا والإمارات مصرتان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي.

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وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية في تغريدة غداة اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان في انقرة، شدد على أهمية هذه الزيارة، مشيرا إلى أنها تعد دليلا على مساعي أنقرة من أجل السلام والاستقرار الإقليمي.

ولفت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إلى أن توقيع البلدين اتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة والبيئة، سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفا تمنياته بأن "تساهم الاتفاقيات المبرمة في نقل هدفنا في التعاون المرجو بين البلدين إلى مستويات متقدمة".

واكد ألطون أن تركيا ستظل قوة مهمة في ضمان السلام والاستقرار بالمنطقة، ورأى أن توقيع الاتفاقيات بين الشركات الخاصة والبورصات وإدارات الموانئ سيعزز من صورتها الاقتصادية.

ولفت إلى أنه سيتم منح أولوية كبرى لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وأنهما عازمان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والاستفادة من فرص التعاون الإقليمي.

وفيما أوضح أن هذا الأمر يعد صفحة جديدة في العلاقات التركية الخليجية من حيث الاستقرار بالمنطقة، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن المرحلة المقبلة ستشهد منح أولوية كبرى لتعزيز العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات.

المصدر: الأناضول