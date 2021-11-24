انفجار في ميناء أم قصر جنوبي العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأربعاء بأن انفجارا هز ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن صهريجين (شاحنتين) محملين بمادة البنزين، احترقا في الميناء.

وأضاف نقلا عن مصادر، أن حريق الصهريجين ولد دوي انفجار قوي.

وأشار مراسلنا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق.

المصدر: RT