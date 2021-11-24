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اشتية يدين حادثة اعتداء مستوطنين على سيارة فلسطيني ونجله (صورة)

أخبار العالم العربي

اشتية يدين حادثة اعتداء مستوطنين على سيارة فلسطيني ونجله (صورة)
Reuters
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية دان حادثة اعتداء مستوطنين على سيارة فلسطيني وإصابته ونجله بجروح في قرية المغير.

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وأضاف المتحدث أن "اشتية أوعز بتقديم العلاج السريع لهما وطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وأفادت مصادر محلية بأن الموجودين في السيارة في حادثة الاعتداء، أب وابنه، حيث قام مستوطن بضرب السيارة بحجر وهراوة في الزجاج الأمامي مما أدى إلى انقلابها،
وأشارت المصادر إلى أن وضع الأب حرج جدا وتم استدعاء طيارات عسكرية لنقله إلى المستشفى ووضع نجله مستقر.

اشتية يدين حادثة اعتداء مستوطنين على سيارة فلسطيني ونجله (صورة)
RT

المصدر: RT

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