أردوغان يستقبل ولي عهد أبوظبي في أنقرة

وصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل أردوغان ضيفه الإماراتي في مطار أنقرة، ثم توجها إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات.

#مباشر | مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في #أنقرةhttps://t.co/tAMetM6s0t — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 24, 2021

يتبع..