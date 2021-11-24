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أردوغان يستقبل ولي عهد أبوظبي في أنقرة

أخبار العالم العربي

أردوغان يستقبل ولي عهد أبوظبي في أنقرة
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وصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل أردوغان ضيفه الإماراتي في مطار أنقرة، ثم توجها إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات.

يتبع..

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