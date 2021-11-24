الصحة المصرية تكشف عن ارتفاع إصابات كورونا تزامنا مع ذروة الموجة الرابعة للوباء

كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان في مصر عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة تزامنا مع ذروة الموجة الرابعة للوباء.

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وقالت الوزارة، إنه رغم ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلا أن معظم هذه الإصابات متوسطة وبسيطة وتوجد داخل العزل المنزلي تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وأوضحت الوزارة أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية والتي تصل إلى 84%، مجددة مناشدتها لمواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية.

وتابعت الوزارة أن على المواطنين التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان للمساهمة في الحد من انتشار لعدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين وهي الخطة التي وضعتها الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا.

وأكدت الوزارة على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وكشفت التقارير عن وصول عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا إلى 45 مليون مواطن مصري، لافتة إلى أن جميع المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا لم يسجل أي أحد منهم ظهور أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة عليهم وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو تكسير في العضلات والعظام وتزول هذه الأعراض في غضون يومين ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.

المصدر: الوطن