 
مباشر

مصدر: إسرائيل ستعلن قريبا عن خطة استيطانية جديدة في القدس

أخبار العالم العربي

مصدر: إسرائيل ستعلن قريبا عن خطة استيطانية جديدة في القدس
Reuters
الأراضي الفلسطينية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rt26

أعلن مصدر رسمي رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة بصدد الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

إقرأ المزيد
إسرائيل تعتزم إقرار بناء وحدات استيطانية رغم إدانة أمريكية وبينيت يطالب حزبه بالصمت
إسرائيل تعتزم إقرار بناء وحدات استيطانية رغم إدانة أمريكية وبينيت يطالب حزبه بالصمت

ونقلت قناة "i24news" عن المصدر أن "الخطة تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة وإقامة مستوطنة جديدة". ولم يقدم المصدر أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن. 

وفي سياق متصل ذكر المصدر الحكومي نفسه أن "فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية بات قريبا جدا وتحديدا بعد الاستقرار الذي حققته الحكومة بعد تمرير الموازنة العامة في إسرائيل".  

ومنذ استلام إدارة الرئيس الإمريكي، جو بايدن، يسعى البيت الأبيض لوقف مخططات الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة ملف حل الدولتين في إطار المساعي لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كما تسعى الإدارة الامريكية لاستئناف فتح القنصلية في مدينة القدس التي أغلقت بقرار من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: i24news.tv

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا