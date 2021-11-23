الإعلان عن ذروة جديدة لإصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل ذروة جديدة في إصابات كورونا لم تشهدها البلاد منذ نحو شهرين، إذ بلغ عدد الإصابات اليوم 172 حالة ارتفاعا من 159 أمس.

إقرأ المزيد

وحسب إحصاءات الوزارة فإنه تم تسجيل 4 وفيات اليوم، مقابل 5 وفيات أمس.

وحسب الوزارة فإن 21 من حالات الإصابة موجودة في العناية المركزة، بينما تماثلت 119 حالة للشفاء.

وقالت الوزارة إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما شددت على أن التلقيح يبقى "الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19".

المصدر: RT