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لافروف يبحث التسوية السورية مع "مجلس سوريا الديمقراطية"

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث التسوية السورية مع
Sputnik VLADIMIR GERDO
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التسوية السورية مع إلهام أحمد القيادية في "مجلس سوريا الديمقراطية".

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء اليوم الثلاثاء، أنه "جرى بحث الوضع في سوريا مع التركيز على الوضع في شمال شرقي البلاد. وأعير اهتمام خاص لمهمة تفعيل التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإعادة تأهيل اقتصادها ومجالها الاجتماعي وعودة اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها".

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وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة الجهود للمساعدة في توصل السوريين لاتفاقات بمختلف الصيغ من أجل استعادة سيادة ووحدة أراضي سوريا بالكامل بأسرع ما يمكن، وضمان الحقوق المشروعة لكافة المجموعات الإثنية والدينية في البلاد".

كما أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مشاورات مع إلهام أحمد.

المصدر: RT

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