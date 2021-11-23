"أنصار الله": غارة التحالف دمرت مصنعا في صنعاء مملوكا لمواطن سوري

أعلنت "حركة أنصار الله" الحوثية أن قوات التحالف العربي شنت غارة جوية على العاصمة صنعاء، أدت إلى تدمير مصنع للبلاستيك يعود لمواطن سوري.

وحسب بيان صادر عن "أنصار الله" فإن الضربة استهدفت فجرا مصنعا مملوكا لمواطن سوري، يقع بالقرب من مستشفى في جنوب المدينة ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات.

وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل عشرات الآلاف، كما خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تاركا الملايين يعانون نقص الغذاء والرعاية الطبية، ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

المصدر: AP