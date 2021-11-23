الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين (فيديو)

فكك الدرك الجزائري بولاية برج بوعريريج شبكة دولية منظمة نشطت في تهريب المهاجرين.

وقالت القيادة العامة للدرك الوطني في بيان: "في عملية نوعية، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج باستعمال تقنيات حديثة للتحري من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية ممتدة عبر التراب الوطني مرورا بدول مغاربية و أوروبا تعمل على تهريب المهاجرين".

وأوضح البيان أن عناصر الشبكة الإجرامية كانوا ينشطون بالاعتماد على وسائط التواصل الإجتماعي.

وأفادت بأنه تم تحديد هوية 27 شخصا من أفراد هذه الجماعة 7 منهم ينشطون خارج الجزائر، في حين تم توقيف 14 شخصا أودعوا الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

واضافت أنه تم إصدار 13 أمرا بالقبض في حق المشتبه فيهم منها 7 أوامر دولية في حق باقي عناصر الشبكة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية