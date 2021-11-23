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"سانا": خروج 110 آليات تابعة للجيش الأمريكي من الحسكة إلى شمال العراق

أخبار العالم العربي

AFP
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أخرجت القوات الأمريكية رتلا عسكريا مؤلفا من 110 آليات من قاعدتها في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية من ريف اليعربية، بأن "رتلا مؤلفا من 70 آلية عسكرية خرج من معبر الوليد الغير الشرعي عند الساعة الثالثة فجرا بتغطية من الطيران المروحي الأمريكي واتجه نحو شمال العراق".

وأضافت أن "رتلا آخر مؤلفا من 40 آلية خرج لاحقا من ذات القاعدة باتجاه الأراضي العراقية بالتوازي مع تحليق طيران الاحتلال وقيام ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير".

المصدر: "سانا"

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