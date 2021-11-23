تقرير: المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يحمل اقتراحا جديدا إلى بيروت

أفادت قناة LBCI اللبنانية بأن آموس هوكشتاين المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سيعود إلى بيروت قريبا حاملا معه اقتراحا جديدا لحل الخلافات.

وقالت مصادر مطلعة للقناة إن عودة "هوكشتاين قريبة، لنقل موقف إسرائيلي مستجد" حول هذا الملف.

وتوقعت أن يكون هوكشتاين قد أحدث حلحلة في الموقف الإسرائيلي.

وتابعت أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر مارس، موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في بحر كاريش، وهم يريدون أن لا يتعرضوا لأية مخاطر أثناء عملية التنقيب".

وعن التوقعات بشأن ما أحدثه المبعوث الأمريكي في الموقف الإسرائيلي، لفتت المصادر إلى أنها تتوقع أن يحمل آموس موافقة إسرائيل على "إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل".

ونبهت إلى ضرورة أن يغتنم اللبنانيون فرصة الرغبة الأمريكية والإسرائيلية من أجل "اعتماد النقطة التي رسمها الجيش اللبناني".

المصدر: "LBCI"