الأردن.. القبض على تجار مخدرات بحوزتهم 160 ألف حبة مخدرة

أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي أن أفراد إدارة مكافحة المخدرات، تعاملوا مع قضيتين للترويج والاتجار بالمواد المخدرة في جنوب العاصمة والبادية الوسطى.

وقال: "في القضية الأولى فقد تابع العاملون في الإدارة شخصين من المشتبه بهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة بعد ورود معلومات حول حيازتهما لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وقيامهما بعرضها للبيع داخل المملكة".

وأضاف: "جرى بعد التأكد من المعلومات تحديد مكان وجود الشخصين جنوب العاصمة وجرى إلقاء القبض عليهما أثناء قيامهما بنقل المواد المخدرة، التي تبين بعد ضبطها أنها عبارة عن 130 ألف حبة مخدرة".

وتابع: "فيما جرى في القضية الثانية مداهمة أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في إحدى مناطق البادية الوسطى بعد جمع المعلومات التي أكدت حيازته لكمية من الحبوب المخدرة وقيامه بمحاولة ترويجها وبيعها داخل المملكة، وألقي القبض عليه وضبط بحوزته 30 ألف حبة مخدرة إضافة إلى سلاح ناري".

المصدر: "قناة المملكة"