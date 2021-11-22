بو حبيب للافروف: أطلب منكم المساعدة في إيجاد حلول لمشكلات لبنان

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في مستهل لقاء جمعه في موسكو بنظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، عن تعويل لبنان على دعم روسيا في حل صعوباته المتراكمة.

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وقال بو حبيب أثناء محادثات يجريها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الاثنين: "أنوي اليوم الاطلاع منكم على رؤيتكم الدولية والإقليمية وعرض الأوضاع في لبنان والصعوبات التي تواجهه أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، طالبا منكم المساعدة بشكل مباشر وبواسطة أصدقاء موسكو الإقليميين لإيجاد حلول لمشاكله.

وشكر بو حبيب لافروف على تمنياته الطيبة للبنان بمناسبة عيد استقلاله الذي يحتفل به اليوم 22 نوفمبر، وكذلك تمنياته الشخصية له في عيج ميلاده.

وكانت الخارجية الروسية أفادت السبت الماضي بأن المحادثات بين لافروف وبو حبيب ستركز على تطور الأوضاع في لبنان والساحة السورية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوزيرين سيناقشان أيضا الوضع في سوريا وقضية عودة اللاجئين السوريين"، إضافة إلى تطرقهما إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد البيان دعم روسيا لجهود الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية