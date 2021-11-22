لافروف: قدمنا صور الأقمار الصناعية للجانب اللبناني ونأمل أن يساعد ذلك التحقيق في انفجار المرفأ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمارها الصناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الاثنين.

واستهل لافروف المؤتمر الصحفي بتهنئة بوحبيب والشعب اللبناني بعيد الاستقلال، الذي يصادف اليوم 22 نوفمير، وأكد التزام روسيا الكامل بسيادة ووحدة أراضي لبنان.

وقال لافروف: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا اليوم بتسليم صور فضائية وصور للأقمار الصناعية أعدتها وكالة روس كوسموس. نأمل بأن تساعد هذه المواد في التحقيق في أسباب ذلك (الانفجار)".

وأضاف:

"بحثنا الآفاق المحتملة لمشاركة جهات اقتصادية روسية في إصلاح البنية التحتية التي دمرت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت".

من جانبه، عبر بو حبيب عن شكره لروسيا وقال: "​قدرنا عاليا تسليمنا صورا للأقمار الاصطناعية، وسنضعها عند القضاء اللبناني، لكي تساعد في كشف الحقيقة"، موضحا أن "القضاء هو من يحدد إن كانت تلك الصور ستفيد أو لا، وليس السياسيين".

لافروف: نعارض جعل لبنان رهينة للوضع في سوريا

وأشار لافروف إلى أن لدى موسكو ما يدعو للأمل والاعتقاد في أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ستكون قادرة على إخراج لبنان من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي طال أمدها، وضمان عمل كافة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال لافروف إن أطرافا خارجية تحاول وبأشكال مختلفة التدخل في شؤون لبنان بما يحمل ذلك من تداعيات وخيمة للدولة اللبنانبة والأوضاع الإقليمية"، وأضاف أن موسكو تعارض جعل لبنان "رهينة للوضع في سوريا"، كما أنه لا ينبغي أن يكون مكانا لتصفية حسابات دول أخرى.

ومن جهته، أشار بو حبيب إلى الأهمية المحورية لروسيا، وقدرتها على الإسهام في حل قضية اللاجيئن السوريين​، وتخفيف الأعباء عن لبنان، مضيفا أن لبنان وروسيا متفقان على ضرورة تأمين العودة السريعة للاجئين السوريين، وهما يختلفان في ذلك مع الدول الغربية، التي تعتبر أن عودتهم "تساعد الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في الحكم".

بوحبيب: نريد حل مشكلاتنا مع دول الخليج عبر الحوار ومسألة قرداحي ليست مستعصية

وعبر بو حبيب عن ترحيب لبنان "بالدور الروسي المساعد بتواصلنا مع الدول الاقليمية، بما يساعد في الاستقرار الداخلي".

وأكد بو حبيب أنه "ما زال لدينا علاقات طيبة مع ​دول الخليج​، وهناك نوع من التشاور الدائم، لكي نتوصل إلى حوار، والمشاكل لا تحل إلا بالحوار، والإملاء يمنعنا من إجراء الحوار، وهناك مسائل كثيرة عالقة بيننا وبين دول الخليج، ليس فقط مسألة وزير الإعلام ​جورج قرداحي"، التي وصفها بأنها ليست مشكلة مستعصية.

وذكر بو حبيب أنه وجه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لبنان فيما أكد لافروف أنه تلقى الدعوة وقبلها "بسرور".

المصدر: وكالات