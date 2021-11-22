موسكو تصدر بيانا حول زيارة وفد روسي إلى طهران لبحث الوضع في سوريا

قالت الخارجية الروسية، إن وفدا من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين زار طهران في 21 نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة، أن الوفد ضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية.

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وخلال المحادثات التي أجراها الوفد في طهران، مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان وبعض المسؤولين الإيرانيين الآخرين، جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على مهام تثبيت استقرار الوضع "على الأرض" في سوريا مع استمرار القتال ضد الإرهابيين، وتصحيح الوضع الإنساني والاجتماعي - الاقتصادي في البلاد.

وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 بشأن المساعدة الإنسانية في سوريا و قرار المجلس رقم 2254 حول تسوية الأزمة في سوريا.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية