اليمن.. "ألوية العمالقة" تعلن السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة بالحديدة (فيديو)

أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة في اليمن يوم الأحد أن القوات المتشركة طهرت منطقة البغيل التابعة لمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، وألحقت خسائر فادحة وانكسارات بصفوف الحوثيين.

وأفاد مصدر عسكري بأن القوات المتشركة تمكنت من تطهير منطقة البُغيل بعد معارك عنيفة خاضتها القوات المشتركة ضد الحوثيين.

وأكد أن القوات المشتركة أوقعت في صفوف الحوثيين خسائر مادية وبشرية كبيرة، مشيرا إلى أن عددا من عناصرهم سقطوا بين قتيل قتلى وجريح.

وأضاف أن عناصر أنصار الله يعيشون حالة من التخبط والانهيار في ظل التقدمات الواسعة والإنتصارات التي تحققها القوات المشتركة في محافظاتي الحديدة وتعز.

وذكر الموقع الرسمي لألوية العمالقة أن القوات المشتركة سيطرت على جبال استراتيجية مطلة على منطقة المرير في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، وسط حالة من الإنهيار والتقهقر في صفوف الحوثيين.

المصدر: موقع "ألوية العمالقة"