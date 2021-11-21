مصر.. حريق يلتهم 28 سيارة في الإسكندرية

اندلع حريق صباح الأحد في وحدة الإيداع والتحفظ على المركبات التابعة لمحافظة الإسكندرية بمنطقة الكيلو 26 غربي المدينة، ما أسفر عن تفحم 28 سيارة دون حدوث إصابات.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي نتيجة الطقس السيئ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى سيارات أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتضرب موجة من الطقس السيء أنحاء متفرقة من الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع ثالث أيام نوة المكنسة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية